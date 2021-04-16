Верещук закликала не вдаватися в публічні обговорення російської агресії тим, хто в цьому нічого не тямить

Цитата:

"Давайте не забувати, що нас дивляться/читають тисячі або навіть мільйони наших громадян. Іноді те, що і як ми публічно кажемо, може сприяти ворожим намаганням в інформаційному просторі. Наприклад, не обов’язково смакувати якісь деталі стосовно російських сил та озброєнь", - написала вона.

Також нардеп вважає недоречними публічні обговорювання можливих сценаріїв розвитку подій.

"Все це предмет розмови для спеціалістів та між спеціалістами. В загальному медійному просторі такі речі можуть невірно сприйматись громадянами, і тому спотворювати їхнє уявлення щодо поточної ситуації та нашого оборонного потенціалу", - резюмувала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ.



