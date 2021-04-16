Верещук закликала не вдаватися в публічні обговорення російської агресії тим, хто в цьому нічого не тямить
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук закликала політиків та експертів не спекулювати на темі війни. Про це вона написала у своєму FB, передає УНН.
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"Давайте не забувати, що нас дивляться/читають тисячі або навіть мільйони наших громадян. Іноді те, що і як ми публічно кажемо, може сприяти ворожим намаганням в інформаційному просторі. Наприклад, не обов’язково смакувати якісь деталі стосовно російських сил та озброєнь", - написала вона.
Також нардеп вважає недоречними публічні обговорювання можливих сценаріїв розвитку подій.
"Все це предмет розмови для спеціалістів та між спеціалістами. В загальному медійному просторі такі речі можуть невірно сприйматись громадянами, і тому спотворювати їхнє уявлення щодо поточної ситуації та нашого оборонного потенціалу", - резюмувала Верещук.
Доповнення
Раніше Верещук заявила, що Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ.