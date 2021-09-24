Верещук закликала нардепа Герасимова з Євросолідарності вибачитися перед розвідниками за маніпуляції

У ході ток-шоу Герасимов звинуватив голову ТСК щодо “вагнерівців” Мар’яну Безуглу у передчасних висновках про спецоперацію, які вона, мовляв, надала журналістам.

“Я бачив, як приходять реальні розвідники, які це планували. Їх мають „допитати“, члени ТСК. Вони стоять в коридорі, а Безугла, як керівник ТСК, вже виходить до журналістів і говорить про висновки. Стоять ці розвідники і кажуть — ну як так, вони навіть нас не послухали”, — заявив Герасимов.

Викладене нардепом спростувала Верещук. Вона попросила Герасимова не паразитувати на спецслужбах і спецопераціях, які останні проводять в умовах російсько-української війни.

“Це — свідоме введення в оману, перекручування фактів і маніпуляція. Бо я була там присутня. Я дві з половиною години слухала, як розвідники доповідали на засіданні ТСК. Використовуючи таку риторику, ви берете у заручники наші спецоргани", - сказала вона.

Сьогодні ГУР привіз з Кабулу ще 100 людей.

І замість того, щоб сказати їм дякую, ви їх використовуєте, вкидаючи в конфлікт у суспільстві. Ви або вибачитесь перед розвідниками, або будете відповідати. Бо цього не було, і ви про це добре знаєте”, — сказала Верещук Герасимову.