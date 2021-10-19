Верещук вважає, що всі народні депутати мають вакцинуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук закликала українців робити щеплення від COVID-19, передає УНН.
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"Я вакцинувалася і закликаю всіх це робити", - сказала Верещук в ефірі програми "Час Голованова".
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Вона додала, що народні депутати не можуть вимагати вакцинуватися, наприклад, вчителів або медиків, а самі уникати вакцинування.
"Тут нам потрібне рішення КМУ чи постанова ВР, яка зобов'яже народних депутатів вакцинуватися, а невакцинованим заборонить приходити на робоче місце.
Ми ж забороняємо невакцинованим вчителям, лікарям ходити на роботу? Чому тоді нардепам можна", - резюмувала вона.