Верещук считает, что все народные депутаты должны вакцинироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук призвала украинцев делать прививки от COVID-19, передает УНН.
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"Я вакцинировалась и призываю всех это делать", - сказала Верещук в эфире программы "Время Голованова".
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Она добавила, что народные депутаты не могут требовать вакцинироваться, например, учителей или медиков, а сами избегать вакцинации.
"Здесь нам нужно решение КМУ или постановление ВР, которое обяжет народных депутатов вакцинироваться, а невакцинированным запретит приходить на рабочее место.
Мы же запрещаем невакцинированным учителям, врачам ходить на работу? Почему тогда нардепам нельзя", - резюмировала она.