Верещук: вимога розірвати дипломатичні стосунки з Росією – це не позиція фракції

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"Це не узгоджена заява фракції, у нас не було змоги обговорити її на Фракції. Ми у чаті коротко обмінялися позицією, обмінялися думками, погоджуюся з колегами та підтримую позицію, що потрібно координувати свої дії з Міністерством зовнішніх справ та з Президентом, який робить усе можливе і неможливе, аби була підтримка західного світу, і в такому випадку емоції мають місце і кожен депутат має право оприлюднювати заяви, які вважає за потрібне, але в будь-якому випадку це не заява фракції", - прокоментувала вона.

Верещук особисто не підтримує таку вимогу, бо її ще потрібно обговорити.

"Там є слушні думки, але їх треба обговорювати й координуватися з тими людьми, які сьогодні на зовнішньому периметрі обороняють нас і намагаються консолідувати позицію Заходу й України в даному питанні", - наголосила нардеп.

Контекст

Депутати фракції "Слуга народу" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією.

Проект заяви опублікував ексголова комісії Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, а також нардеп фракції Ліза Богуцька.

Доповнення

Раніше Верещук закликала політиків та експертів не спекулювати на темі війни.