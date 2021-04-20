Верещук: требование разорвать дипломатические отношения с Россией - это не позиция фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала требование некоторых депутатов разорвать дипломатические отношения с Россией, передает УНН.
Цитата:
"Это не согласованное заявление фракции, у нас не было возможности обсудить его на Фракции. Мы в чате коротко обменялись позицией, обменялись мнениями, соглашаюсь с коллегами и поддерживаю позицию, что нужно координировать свои действия с Министерством иностранных дел и с Президентом, который делает все возможное и невозможное, чтобы была поддержка западного мира, и в таком случае эмоции имеют место и каждый депутат имеет право обнародовать заявления, которые считает нужным, но в любом случае это не заявление фракции", - прокомментировала она.
Верещук лично не поддерживает такое требование, потому что его еще нужно обсудить.
"Там есть дельные мысли, но их надо обсуждать и координироваться с теми людьми, которые сегодня на внешнем периметре защищают нас и пытаются консолидировать позицию Запада и Украины в данном вопросе", - отметила нардеп.
Контекст
Депутаты фракции "Слуга народа" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Проект заявления опубликовал экс-глава комиссии Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, а также нардеп фракции Лиза Богуцкая.
Дополнение
Ранее Верещук призвала политиков и экспертов не спекулировать на теме войны.