Верещук: в Україні свобода слова є
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі Ток-шоу №1 Василя Голованова заявила про те, що від влади заборони свободи слова в Україні немає, передає УНН.
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“Коли ми говоримо про цензуру, давайте ми будемо відверті: влада не тисне на ЗМІ. У нас є свобода слова, бо інакше ми б тут не сиділи”, — прокоментувала вона.
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Народний депутат привела у приклад соціологічне опитування стосовно того, що думають українські журналісти про свободу слова в Україні.
“Фонд Ілька Кучеріва „Демократичні ініціативи“ провів соціологічне опитування журналістів, що вони, як професійні люди, вважають основними загрозами свободі сова в Україні. Так от, 70% журналістів вважають, що основна загроза свобода слова — це цензура з боку власників ЗМІ. 53% вважають, що рівень кваліфікації журналістів недостатній і 41% — фізичні загрози, що дійсно є”, — наголосила нардеп.
Вона запевняє, що тільки 16% журналістів відчувають тиск з боку влади.
“Отже, коли ми кажемо про цензуру з боку влади, то лише 16% журналістів остерігаються такої, а 70% відчувають цензуру з боку власників ЗМІ”, — резюмувала вона.