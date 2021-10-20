Верещук: в Украине свобода слова есть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире Ток-шоу №1 Василия Голованова заявила о том, что от власти запрета свободы слова в Украине нет, передает УНН.
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"Когда мы говорим о цензуре, давайте мы будем откровенны: власть не давит на СМИ. У нас есть свобода слова, иначе мы бы здесь не сидели", - прокомментировала она.
Детали
Народный депутат привела в пример социологический опрос о том, что думают украинские журналисты о свободе слова в Украине.
"Фонд Илька Кучерива "Демократические инициативы" провел социологический опрос журналистов, что они, как профессиональные люди, считают основными угрозами свободе сова в Украине. Так вот, 70% журналистов считают, что основная угроза свободе слова - это цензура со стороны владельцев СМИ. 53% считают, что уровень квалификации журналистов недостаточен и 41% - физические угрозы, действительно есть", - отметила нардеп.
Она уверяет, что только 16% журналистов испытывают давление со стороны властей.
"Итак, когда мы говорим о цензуре со стороны власти, то только 16% журналистов опасаются такой, а 70% испытывают цензуру со стороны владельцев СМИ", - резюмировала она.