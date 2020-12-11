Верещук: уряд визначив найоптимальніші дати для введення локдауну

"Після консультацій з бізнесом, після консультацій із органами місцевого самоврядування, уже новообраними, після консультацій з усіма, так би мовити, експертними групами уряд дійшов висновку, що найоптимальніше ввести локдаун з 8 по 24 січня", - сказала вона.

Верещук додала, що підтримує урядову ініціативу продовжити роботу громадського транспорту на період локдауну.

"Я була абсолютним противником того, щоб закривали транспорт. Бо розуміла, що людям треба пересуватися, і не лише з метою розважатися. Люди будуть пересуватися, аби виживати", - підкреслила вона.

Разом з тим, бізнес вважає, що локдаун був введений вибірково, додала нардеп.

"Продуктові магазини і супермаркети працюватимуть, аптеки, банки, поштові оператори і готелі – теж, тоді питання, в чому локдаун? Бо бізнесмени питають: якщо відкриті готелі – чому не можуть бути відкриті ресторани? І починається безліч питань. Однак, я так розумію, що рішення прийняте безповоротно. І за місяць – до 8 січня - ми маємо допрацювати всі необхідні кроки: щоб були виплачені усі необхідні допомоги, усі пенсії і зарплати, все, щоб люди могли прожити цей період", - підкреслила вона.