Верещук: уряд почне погашення пенсійних боргів переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу

Верещук нагадала, що у 2018 році пенсійні виплати за минулі періоди були призупинені.

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“Сьогодні Уряд прийняв постанову, яка розблокує процес погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам за минулі періоди. З наступного року Уряд почне поступово виплачувати недоотримані пенсії із розрахунку щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму. Сподіваємось повністю погасити заборгованість за два роки”, — написала вона.

Також Ірина Верещук наголосила, що це дуже важливий крок, оскільки мова йде про сотні тисяч пенсіонерів.

“Очікується, що на погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету буде витрачено понад 11,2 млрд гривень, з яких 6,2 млрд гривень — вже наступного року. Дякую прем’єру Денису Шмигалю та міністру соціальної політики Марині Лазебній. Дякую президенту Зеленському за політичну підтримку цієї ініціативи Уряду”, — резюмувала вона.