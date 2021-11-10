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Верещук: правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам с временно оккупированных Крыма и Донбасса

Киев • УНН

 • 17276 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Facebook сообщила о том, что правительство со следующего года начнет погашение пенсионных долгов переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса, передает УНН.

Верещук: правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам с временно оккупированных Крыма и Донбасса

Верещук напомнила, что в 2018 году пенсионные выплаты за прошлые периоды были приостановлены.

Цитата

“Сегодня Правительство приняло постановление, которое разблокирует процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошлые периоды. Со следующего года Правительство начнет постепенно выплачивать недополученные пенсии из расчета ежемесячно в размере прожиточного минимума. Надеемся полностью погасить задолженность за два года”, — написала она.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что это очень важный шаг, поскольку речь идет о сотнях тысяч пенсионеров.

“Ожидается, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет потрачено более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен — уже в следующем году. Спасибо премьеру Денису Шмыгалю и министру социальной политики Марине Лазебной. Спасибо президенту Зеленскому за политическую поддержку этой инициативы правительства”, — резюмировала она.

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