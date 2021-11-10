Верещук: правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам с временно оккупированных Крыма и Донбасса

Верещук напомнила, что в 2018 году пенсионные выплаты за прошлые периоды были приостановлены.

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“Сегодня Правительство приняло постановление, которое разблокирует процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошлые периоды. Со следующего года Правительство начнет постепенно выплачивать недополученные пенсии из расчета ежемесячно в размере прожиточного минимума. Надеемся полностью погасить задолженность за два года”, — написала она.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что это очень важный шаг, поскольку речь идет о сотнях тысяч пенсионеров.

“Ожидается, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет потрачено более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен — уже в следующем году. Спасибо премьеру Денису Шмыгалю и министру социальной политики Марине Лазебной. Спасибо президенту Зеленскому за политическую поддержку этой инициативы правительства”, — резюмировала она.