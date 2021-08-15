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Верещук: своєю безпекою ми не торгуємо

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук прокоментувала ймовірний хід переговорів під час запланованого візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель у Київ 22 серпня, повідомляє УНН.

Зокрема вона повідомила про гарантії, які Німеччина може запропонувати Україні.

“Пані Меркель не може гарантувати, що у нас все буде добре, оскільки у нас вже восьмий рік поспіль триває війна, міжнародний збройний конфлікт. Ми не можемо розмінювати свою безпеку і територіальну цілісність на будь-яку кількість грошових знаків. Модель, яка передбачає певні політичні поступки взамін на гарантії прокачування об’ємів газу в рік, не є прийнятною для України. Своєю безпекою ми не торгуємо”, — сказала Верещук.

За словами народного депутата, газопровід "Північний потік" почав будуватись не за президента Зеленського, навіть не за попередньої влади, а набагато раніше. Росія продовжує тиснути, шантажуючи, застосовуючи усі свої інструменти.

“Що ми можемо запропонувати — це цивілізовані правила гри. Ми це довели, почавши реформу нафтогазового сектору. Але цього замало. Актуальним є пошук нових балансів”, — стверджує нардеп.

Міжнародний енергетичний баланс є дуже складним: Європа в особі Німеччини порахувала, скільки це буде коштувати, а Польща, Румунія, країни Балтії страждають. США своєю чергою намагаються торгувати скрапленим газом у Європі, у тому числі з Україною. Своєю чергою для України — транзит газу, який буде продовжуватись ще певний час, беззаперечно є безпековим фактором, інструментом стримування російської агресії, зазначає Верещук.

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