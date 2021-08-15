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Верещук: своей безопасностью мы не торгуем

Верещук: своей безопасностью мы не торгуем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Народный депутат Ирина Верещук прокомментировала вероятный ход переговоров во время запланированного визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа, сообщает УНН.

В частности, она сообщила о гарантиях, которые Германия может предложить Украине.

"Госпожа Меркель не может гарантировать, что у нас все будет хорошо, поскольку у нас уже восьмой год подряд продолжается война, международный вооруженный конфликт. Мы не можем разменивать свою безопасность и территориальную целостность на любое количество денежных знаков. Модель, которая предусматривает определенные политических уступок взамен на гарантии прокачки объемов газа в год, неприемлема для Украины. Своей безопасностью мы не торгуем", - сказала Верещук.

По словам народного депутата, газопровод "Северный поток" начал строиться не при президенте Зеленского, даже не при предыдущей власти, а гораздо раньше. Россия продолжает давить, шантажируя, применяя все свои инструменты.

"Что мы можем предложить - это цивилизованные правила игры. Мы это доказали, начав реформу нефтегазового сектора. Но этого мало. Актуальным является поиск новых балансов", - утверждает нардеп.

Международный энергетический баланс является очень сложным: Европа в лице Германии посчитала, сколько это будет стоить, а Польша, Румыния, страны Балтии страдают. США в свою очередь пытаются торговать сжиженным газом в Европе, в том числе с Украиной. В свою очередь для Украины - транзит газа, который будет продолжаться еще некоторое время, несомненно является фактором безопасности, инструментом сдерживания российской агрессии, отмечает Верещук.

Украинские Национальные Новости

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