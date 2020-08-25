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Верещук стала на захист бізнесу: соціальні стандарти не повинні підвищуватися за рахунок зростання податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні Рада підвищила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень з 1 вересня. Коментуючи відповідну президентську ініціативу, народний депутат України, кандидат на пост мера Києва Ірина Верещук заявила про необхідність пошуку балансу між оподаткуванням бізнесу і соціальними стандартами. Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", передає УНН.

Верещук стала на захист бізнесу: соціальні стандарти не повинні підвищуватися за рахунок зростання податків

За словами політика, підвищувати соціальні стандарти категорично не можна за рахунок тиску на бізнес. А знайти джерела для таких потреб - завдання уряду.

"Ми повинні їх (джерела підвищення соціальних стандартів - ред.) знайти. Для цього потрібно виконати низку завдань. Якщо потрібно це вирішити через законодавче поле - нехай звертаються, ми проголосуємо. Але не через позичання, не через боргові зашморги, а реальний сектор. Шляхом ущільнення, шляхом того, щоб не вимивалися гроші з держбюджету, шляхом посилення контролю - над митницею, над податковими надходженнями. Але не шляхом тиску на бізнес", - зазначила депутат.

При цьому, за словами Верещук, підвищення податків для бізнесу не повинно бути сьогодні джерелом збільшення доходів держави.

"Люди і так після пандемії страждають, тому що не можуть вийти навіть на докризовий рівень. Вони не можуть дозволити собі оплатити всі податки за всіх своїх працівників. І тут потрібно дивитися очима бізнесу, тут я на стороні бізнесу. Хоча я, як державник, розумію, що потрібно збирати податки, але я розумію і людей - малий і середній бізнес. Що робити людям, які не можуть заплатити всі необхідні виплати в бюджет, якщо оформлять всіх своїх працівників? Тому потрібно знайти баланс між тим, як забезпечити бізнес і як збільшити соціальні стандарти, яких всі чекають. Завдання Кабміну - знайти цей баланс. все, що залежить від парламенту, ми зробили", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, ВР прийняла законопроект Зеленського про підвищення мінімалки до 5 тис. грн.

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