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Верещук соромно за українські пенсії

Верещук соромно за українські пенсії

Київ • УНН

 • 19595 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Пенсії в Україні нижчі прожиткового мінімуму. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

“Хочу вибачитись перед пенсіонерами, бо дійсно є за що вибачатися. Коли мене питають, чи соромно мені, я кажу так, мені соромно. Бо це незахищені люди, які не можуть забезпечити собі гідні умови або знайти роботу. Добре, якщо пенсіонер може собі дозволити ще працювати, але багато людей залишились за межею бідності і тут я мушу терпіти цю критику”, — сказала нардеп.

Верещук додала, що пенсії — це недоопрацювання уряду.

“Це те, що ми недопрацювали в даному випадку, як і всі попередні Уряди”, — зауважила вона і додала, що уряд Гончарука не проіндексував вчасно, 1 березня, пенсії в Україні.

“І я критикувала Гончарука за це, бо є закон, який вимагає індексацію, і вона має бути. І звичайно треба говорити про те, що пенсія не відповідає прожитковому мінімуму. Дійсно, бувають пенсії нижче 2000 грн — то це неможливо”, — резюмувала вона.

Нагадаємо, Верещук проти карантину вихідного дня і фіскалізацю ФОПів. 

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