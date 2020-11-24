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Верещук стыдно за украинские пенсии

Верещук стыдно за украинские пенсии

Киев  •  УНН

 • 19585 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пенсии в Украине ниже прожиточного минимума. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Хочу извиниться перед пенсионерами, потому что действительно есть за что извиняться. Когда меня спрашивают, стыдно ли мне, я говорю да, мне стыдно. Потому что это незащищенные люди, которые не могут обеспечить себе достойные условия или найти работу. Хорошо, если пенсионер может себе позволить еще работать, но многие люди остались за чертой бедности и здесь я должна терпеть эту критику", - сказала нардеп.

Верещук добавила, что пенсии - это недоработки правительства.

"Это то, что мы недоработали в данном случае, как и все предыдущие правительства", - отметила она и добавила, что правительство Гончарука не проиндексировало вовремя, 1 марта, пенсии в Украине.

"И я критиковала Гончарука за это, потому что есть закон, который требует индексацию, и она должна быть. И конечно надо говорить о том, что пенсия не соответствует прожиточному минимуму. Действительно, бывают пенсии ниже 2000 грн - это невозможно", - резюмировала она.

Напомним, Верещук против карантина выходного дня и фискализацю ФЛП.

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