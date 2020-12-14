Верещук: "Слуга народу" у ВР зберігає свою цілісність

"Ми не були ніколи монолітними. В залежності від законопроекту змінювалася кількість голосів. Коли це були так звані антиколомойські законопроекти – це одна кількість голосів, коли за землю чи за імперативний мандат – інша", - сказала вона.

Також Верещук спростувала інформацію про розкол "Слуги народу" на окремі підгрупи.

"У нас є хороше робоче ядро, і немає сенсу утворювати якісь окремі групи, які б потім стали партією. Бо тоді треба говорити про розпад – розпад не коаліції, а партії "Слуга народу". В це ядро входять розумні і компетентні люди. Це центристські помірковані люди, які не часто потрапляють у скандали, і тому їх прізвища не на слуху. Але вони є достойними перебувати у парламенті", - розповіла нардеп.