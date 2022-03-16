Верещук: серед "професійних" російських вояків - діти 2002 і 2003 років народження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Серед так званих "професійних вояків" РФ - діти 2002 і 2003 років народження. Путін та Шойгу послали їх на вірний забій. Про це заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму. Насправді вони в нас у полоні. І це не офіцери – це юні строковики. І це теж злочин. Не можна посилати дітей на вірну смерть. Вони й наполовину не знали, що роблять і коять.
Ці всі злочини ляжуть в основу тих трибуналів, які будуть щодо саме тих персон, які наказували дітям з Росії їхати сюди вбивати українців, жінок та дітей", – заявила вона.
Верещук додала, що наразі готується нова нормативно-правова база, яка дозволить вибудувати адекватну реаліям систему роботи із російськими військовополоненими. Останніх, у результаті успішних бойових дій ЗСУ, стає дедалі більше, каже міністр.