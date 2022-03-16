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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5712 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Верещук: серед "професійних" російських вояків - діти 2002 і 2003 років народження

Верещук: серед "професійних" російських вояків - діти 2002 і 2003 років народження

Київ • УНН

 • 80052 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Серед так званих "професійних вояків" РФ - діти 2002 і 2003 років народження. Путін та Шойгу послали їх на вірний забій. Про це заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.

"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму. Насправді вони в нас у полоні. І це не офіцери – це юні строковики. І це теж злочин. Не можна посилати дітей на вірну смерть. Вони й наполовину не знали, що роблять і коять.

Ці всі злочини ляжуть в основу тих трибуналів, які будуть щодо саме тих персон, які наказували дітям з Росії їхати сюди вбивати українців, жінок та дітей", – заявила вона.

Верещук додала, що наразі готується нова нормативно-правова база, яка дозволить вибудувати адекватну реаліям систему роботи із російськими військовополоненими. Останніх, у результаті успішних бойових дій ЗСУ, стає дедалі більше, каже міністр.

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