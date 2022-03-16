Верещук: среди "профессиональных" российских вояков - дети 2002 и 2003 годов рождения

"Я хочу обратиться к матерям России. Вы думаете, что ваши дети приехали на учения, что быстро закончится в Беларуси или в Крыму. На самом деле они у нас в плену. И это не офицеры - это юные срочники. И это тоже преступление. Нельзя посылать детей на верную смерть. Они и наполовину не знали, что делают и творят.

Эти все преступления лягут в основу тех трибуналов, которые будут в отношении именно тех персон, которые приказывали детям из России ехать сюда убивать украинцев, женщин и детей", - заявила она.

Верещук добавила, что сейчас готовится новая нормативно-правовая база, которая позволит выстроить адекватную реалиям систему работы с российскими военнопленными. Последних, в результате успешных боевых действий ВСУ, становится все больше, говорит министр.