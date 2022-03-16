Верещук розповіла, як сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна не отримала відповіді на пропозиції, направлені до Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні, повідомила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук. Залишається відкритим питання відкриття гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма та для Маріуполя, повідомляє УНН.
"У таким умовах ми не можемо безпечно вивозити людей", - підкреслила вона.
Разом з тим сьогодні Україна продовжує працювати над розробкою маршрутів для доставки гуманітарної допомоги. Це продукти та ліки, до захоплених або оточених українських міст. Це, зокрема, міста і селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.
"Про всі деталі та зміни маршрутів гумкоридорів або про відкриття нових гумкоридорів повідомлю протягом дня", - сказала Верещук.