Верещук рассказала, как сегодня будут работать гуманитарные коридоры

"В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей", - подчеркнула она.

Вместе с тем сегодня Украина продолжает работать над разработкой маршрутов для доставки гуманитарной помощи. Это продукты и лекарства, к захваченным или окруженным украинским городам. Это, в частности, города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.

"Обо всех деталях и изменениях маршрутов гумкоридоров или об открытии новых гумкоридоров сообщу в течение дня", - сказала Верещук.