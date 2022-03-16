Верещук рассказала, как сегодня будут работать гуманитарные коридоры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина не получила ответа на предложения, направленные к Красному Кресту, об открытии гуманитарных коридоров сегодня, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Остается открытым вопрос открытия гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и для Мариуполя, сообщает УНН.
"В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей", - подчеркнула она.
Вместе с тем сегодня Украина продолжает работать над разработкой маршрутов для доставки гуманитарной помощи. Это продукты и лекарства, к захваченным или окруженным украинским городам. Это, в частности, города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.
"Обо всех деталях и изменениях маршрутов гумкоридоров или об открытии новых гумкоридоров сообщу в течение дня", - сказала Верещук.