Верещук розповіла, скільки “слуг народу” пройдуть до ВР у наступному скликанні

“Якщо відбудеться розкол і дійсно підуть двома, трьома фалангами, то можливо 120-150”, — сказала вона.

Верещук додає, що є ймовірність того, що деякі нардепи від СН будуть працювати із іншими депутатами, які наразі знаходяться в опозиції до них.

“Ви же бачите деякі дрейфи, деякі такі висловлювання, навіть кроки, які говорять про те, що ідуть такі перемовні процеси, тут не будемо цього заперечувати. Напевно це є очевидні речі, всі все знають і тому не буду робити вигляд, що я не знаю про ці секрети. Але це не критично, це абсолютно нормально, бо пройшло 1,5 року, люди зрозуміли, що потрібно шукати їм своє місце під сонцем і зрозуміло, що їм буде тісно, якщо вони будуть намагатися потрапити у друге скликання саме зі "Слугою народу" і шукають запасні аеродроми”, — резюмувала вона.