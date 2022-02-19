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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Верещук: РФ відмовляється розмовляти у мирному тристоронньому процесі, а їх безвідповідальна політика призводить до реальних людських жертв

Верещук: РФ відмовляється розмовляти у мирному тристоронньому процесі, а їх безвідповідальна політика призводить до реальних людських жертв

Київ • УНН

 • 13052 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Попри обіцянки Росія відмовляється розмовляти у мирному тристоронньому процесі, а їх безвідповідальна політика призводить до реальних людських втрат. Про це заявила Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час підсумкового брифінгу в Краматорську, повідомляє УНН.

Цитата

“У кінці січня минулого року у Парижі відбулася зустріч радників у “нормандському форматі”. Під час цього засідання РФ вустами Козака задекларувала і повністю підтримала комюніке щодо дотримання режиму припинення вогню.

РФ взяли на себе публічні зобов‘язання зробити все, щоб режим припинення вогню був сталим. Однак ми бачимо, що наразі відбуваються активні обстріли.

Україна звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ з вимогою терміново зібрати безпекові групи щодо питань припинення вогню. Як ви знаєте, ані вчора, ані сьогодні така зустріч не відбулась.

Росія відмовляється розмовляти у мирному тристоронньому процесі. Така безвідповідальна політика вже призвела до реальних людських втрат.

Загинули і є поранені військові. Постраждало цивільне населення і ледь не втратили життя діти”, - констатувала Верещук.

Вона наголосила - окремі реальних бойових дій відбувається й гібридна інформаційна війна.

“Хочу зосередитися ще на одному болючому питанні - гібридні дезінформаційні атаки, до яких вдається РФ.

Коли ми перебували у Станиці Луганській, надійшла інформація з так званої ЛНР, що українські збройні сили обстріляли КПВВ Станиця Луганська.

Ми невідкладно відвідали КПВВ і побачили, що це дезінформація та чергова інформаційна атака РФ.

Отож Росія несе повну відповідальність за все, що наразі відбувається на тимчасово непідконтрольній території Україні”, - заявила Верещук.

Нагадаємо

Ірина Верещук разом із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим, Головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем, головою депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давидом Арахамією, заступником Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком — перебувають за дорученням Президента України в район операції Об’єднаних сил.

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