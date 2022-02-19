Верещук: РФ отказывается разговаривать в мирном трехстороннем процессе, а их безответственная политика приводит к реальным человеческим жертвам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Несмотря на обещания Россия отказывается разговаривать в мирном трехстороннем процессе, а их безответственная политика приводит к реальным человеческим потерям. Об этом заявила Вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время итогового брифинга в Краматорске, сообщает УНН.
Цитата
“В конце января прошлого года в Париже состоялась встреча советников в “нормандском формате”. Во время этого заседания РФ устами Козака задекларировала и полностью поддержала коммюнике по соблюдению режима прекращения огня.
РФ взяли на себя публичные обязательства сделать все, чтобы режим прекращения огня был постоянным. Однако мы видим, что сейчас происходят активные обстрелы.
Украина обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ с требованием срочно собрать группы безопасности по вопросам прекращения огня. Как вы знаете, ни вчера, ни сегодня такая встреча не состоялась.
Россия отказывается разговаривать в мирном трехстороннем процессе. Такая безответственная политика уже привела к реальным человеческим потерям.
Погибли и есть раненые военные. Пострадало гражданское население и едва не лишились жизни дети”, - отметила Верещук.
Она отметила - отдельные реальных боевых действий происходит и гибридная информационная война.
“Хочу сосредоточиться еще на одном болезненном вопросе - гибридные дезинформационные атаки, к которым прибегает РФ.
Когда мы находились в Станице Луганской, поступила информация из так называемой ЛНВ, что украинские вооруженные силы обстреляли КПВВ Станица Луганская.
Мы безотлагательно посетили КПВВ и увидели, что это дезинформация и очередная информационная атака РФ.
Итак Россия несет полную ответственность за все, что сейчас происходит на временно неподконтрольной территории Украины”, - заявила Верещук.
Напомним
Ирина Верещук вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завітневичем, председателем депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Давидом Арахамією, заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком — находятся по поручению Президента Украины в район операции Объединенных сил.