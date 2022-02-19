Верещук: РФ отказывается разговаривать в мирном трехстороннем процессе, а их безответственная политика приводит к реальным человеческим жертвам

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Несмотря на обещания Россия отказывается разговаривать в мирном трехстороннем процессе, а их безответственная политика приводит к реальным человеческим потерям. Об этом заявила Вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время итогового брифинга в Краматорске, сообщает УНН.