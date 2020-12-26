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Верещук проситиме прем'єра звільнити Смілянського з Укрпошти

Київ • УНН

 • 38368 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський має найбільшу зарплатню у світі серед керівників на аналогічних посадах, що становить майже два мільйона гривень щомісяця. Народний депутат Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів заявила, що рекомендуватиме прем’єру звільнити його з посади, передає УНН.

Верещук проситиме прем'єра звільнити Смілянського з Укрпошти

“Питання до пана Смілянського як до „супермегаменеджера“, як він вважає. Коли я закидала йому на фракції, що його зарплата одна з найвищих у світі серед аналогічних зарплат керівників пошт, які є державними, він сказав „я мегаменеджер, я достойний ще більшої зарплати, я покажу реформу“. То де реформа?” — прокоментувала нардеп.

Верещук вважає, що такі реформатори для держави фінансово невиправдані.

“Я буду дуже рекомендувати пану прем’єру Шмигалю під закінчення контракту, а контракт закінчується у 2021 році, позбуватися таких реформаторів, бо мільйони на зарплату не вирішують елементарних питань”, — резюмувала вона.

Нагадаємо, зарплата голови “Укрпошти” в цьому році становила 1,9 млн гривень в місяць, що становить 22,8 млн гривень в рік.

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