Верещук прокоментувала звільнення Ситника з НАБУ

Вона зауважила, що призначали його незаконно, а "звільняти хочуть за законом".

"Дивіться, у нас виходить так, що призначити неконституційно керівника НАБУ у нас можна, а звільнити через суд - неможливо. Вийшло так, що пана Ситника призначили неконституційно. Це визнає не тільки суд, це визнає і сам Ситник. Тепер, щоб звільнити - треба закон. Так тоді закону не треба було, а тепер треба. Це каже міністр юстиції, це кажуть наші юристи", - сказала вона.

Верещук додала, що для звільнення Ситника потрібно "проявити політичну волю".

"Я далека від думки, що немає політичної волі. Політична воля є і вона повинна бути у даному випадку", - резюмувала Верещук.