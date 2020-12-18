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Верещук прокоментувала звільнення Ситника з НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів прокоментувала звільнення директора НАБУ Артема Ситника, передає УНН.

Верещук прокоментувала звільнення Ситника з НАБУ

Вона зауважила, що призначали його незаконно, а "звільняти хочуть за законом".

"Дивіться, у нас виходить так, що призначити неконституційно керівника НАБУ у нас можна, а звільнити через суд - неможливо. Вийшло так, що пана Ситника призначили неконституційно. Це визнає не тільки суд, це визнає і сам Ситник. Тепер, щоб звільнити - треба закон. Так тоді закону не треба було, а тепер треба. Це каже міністр юстиції, це кажуть наші юристи", - сказала вона.

Верещук додала, що для звільнення Ситника потрібно "проявити політичну волю".

"Я далека від думки, що немає політичної волі. Політична воля є і вона повинна бути у даному випадку", - резюмувала Верещук.

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