Верещук прокоментувала обшуки у Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів прокоментувала скарги Віталія Кличка на "політичні" обшуки, передає УНН.
Цитата:
"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.
Деталі
Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.
"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук.
Доповнення
Раніше Верещук дала схвальну оцінку роботі правоохоронних органів, які зайнялися корупцією в КМДА.