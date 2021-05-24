Верещук прокоментувала обшуки у Кличка

Цитата:

"Чи тільки Кличко за останній місяць чи два називає це політичним замовленням? Ви пригадайте нещодавно заяви пана Медведчука або заяви пана Тупицького, чи пана Порошенко, який постійно не забуває повторювати, що це політичне замовлення. Гарна ширма прикритися і назвати це політичним заангажуванням", - наголосила вона.

Деталі

Верещук нагадала, що Кличко сам нещодавно звертався до правоохоронців із заявами про корупцію.

"Так це реакція на його заяви. Він мав би дякувати, мав би долучитися, додати інформацію, але зараз в такій формі це виглядає наче прокльони, наче йому тут вже щось не подобається. А він як хотів? От так і виглядають зміни", - сказала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук дала схвальну оцінку роботі правоохоронних органів, які зайнялися корупцією в КМДА.



