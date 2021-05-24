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Верещук прокомментировала обыски у Кличко

Киев • УНН

 • 17851 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала жалобы Виталия Кличко на "политические" обыски, передает УНН.

Верещук прокомментировала обыски у Кличко

Цитата:

"Только ли Кличко за последний месяц или два называет это политическим заказом? Вы вспомните недавние заявления господина Медведчука или заявления господина Тупицкого, или господина Порошенко, который постоянно не забывает повторять, что это политический заказ. Хорошая ширма прикрыться и назвать это политической заангажированностью", - подчеркнула она.

Детали

Верещук напомнила, что Кличко сам недавно обращался в полицию с заявлениями о коррупции.

"Так это реакция на его заявления. Он должен благодарить, должен присоединиться, добавить информацию, но сейчас в такой форме это выглядит как проклятия, вроде бы ему здесь уже что-то не нравится. А он как хотел? Вот так и выглядят изменения", - сказала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук дала положительную оценку работе правоохранительных органов, которые занялись коррупцией в КГГА.

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