Верещук прокоментувала можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані

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"Немає жодних позитивних передумов, що пан Путін на це піде. Тому мені видається, що це, швидше за все, буде зустріч у нормандському форматі – у європейській країні. У Франції або в Німеччині", - сказала вона

Деталі

Верещук переконана, що зустріч президентів України та РФ відбудеться за посередництва європейських партнерів України. Мова зокрема про Францію та Німеччину. Також нардеп оцінила роль Папи Римського як комунікатора можливої зустрічі.

"Папа Римський – миротворець, він багато разів закликав РФ і Путіна стриматися у своїй агресії. Він молився за Україну, за мир в Україні, за дітей, за цивільних. Думаю, що Папа Римський - це особа, яка увібрала в собі поняття, яке називається миротворчість", - вважає вона.

Крім того, Верещук прокоментувала заяви опозиційних політиків, які виступають проти зустрічі Зеленського у Путіна.

"Ми можемо скільки завгодно говорити про те, чому не потрібно зустрічатися з Путіним. І деякі аргументи будуть дійсно об'єктивні. Але ми хочемо миру і нам потрібен мир на наших умовах, не здаючи національних інтересів, ні сантиметру української землі. То якщо в даному випадку єдиним рішенням цього конфлікту може бути зустріч – чому президент Зеленський не мав би нею скористатися?", - резюмувала вона.

Контекст

Напередодні Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У той же день Кремль не спростував інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського.

Зеленський заявив італійському виданню La Repubblica, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її в Ватикані.