Верещук прокоментувала можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна можлива, але не у Києві і тим паче не в Москві. Про це у своєму Facebook написала член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

“Я точно знаю, де вона не мала б відбутися. Це точно не мало б бути в Москві і не може бути в Києві”, — написала вона.

Деталі

Разом з тим Верещук не виключила зустріч Зеленського й Путіна на Донбасі. І пояснила чому.

“Щоб пан Путін наочно побачив, кого він захищає, як він вважає, і до чого таке захищання призвело, а саме: до страждань людей, до мільйонів переселенців, до сліз в дитячих очах.

І ймовірно, якби він зумів приїхати, у чому я дуже сумніваюся, він би побачив до чого призводить так звана „русская весна“ (протести на Південному Сході України, 23 лютого 2014 року — 2 травня 2014 року), яку вони так широко експортують цілому світу”, — написала нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ.

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