Верещук прокоментувала можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним

Цитата

“Я точно знаю, де вона не мала б відбутися. Це точно не мало б бути в Москві і не може бути в Києві”, — написала вона.

Деталі

Разом з тим Верещук не виключила зустріч Зеленського й Путіна на Донбасі. І пояснила чому.

“Щоб пан Путін наочно побачив, кого він захищає, як він вважає, і до чого таке захищання призвело, а саме: до страждань людей, до мільйонів переселенців, до сліз в дитячих очах.

І ймовірно, якби він зумів приїхати, у чому я дуже сумніваюся, він би побачив до чого призводить так звана „русская весна“ (протести на Південному Сході України, 23 лютого 2014 року — 2 травня 2014 року), яку вони так широко експортують цілому світу”, — написала нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ.