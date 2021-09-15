Верещук: проблеми щодо державного оборонного замовлення треба усунути якнайшвидше

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає зміни до бюджету у зв’язку з коригуваннями у державному оборонному замовленні. Про це в ефірі "Хард з Влащенко" заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. На її думку, Україна має проблеми з державним оборонним замовленням в частині виконання, які треба усунути у найближчий час, повідомляє УНН.

Цитата

“У перших прогнозних показниках держбюджету, які були сьогодні презентовані і затверджені Кабінетом Міністрів щодо безпеки і оборони - ми не зменшуємо, а навіть збільшуємо видатки на оборону. І тут питання наступне. Наскільки ефективно будуть використані такі кошти, а це величезні гроші! Якщо ми говоримо за поточний рік - це майже 117 мільярдів гривень. Наскільки ефективно ці кошти використовуються і наскільки забезпеченими і вмотивованими відчувають себе наші військові” - заявила Ірина Верещук.

Деталі

Також голова підкомітету наголосила, що держбюджет має формуватися зрозуміло для наших міжнародних партнерів.

“Ми ще не відійшли від цієї пострадянської й інерційної системи формування і використання бюджетів, і ще не прийшли в нову систему, в нову модель, яка буде більш наближеною до НАТО, яка буде більш сприйнятливою і більш зрозумілою для наших партнерів, наприклад, зі США. І ми оцей трансформаційний перехідний період маємо скоротити наскільки це можливо. Ми маємо від сили до кінця року виконати усе що можливо та у новий бюджет з початку року зайти з трирічним бюджетуванням, розуміючи на три роки якою буде середня перспектива закупівель” - розповіла народний депутат.

Раніше Ірина Верещук розповіла про те, що ветерани війни та сім'ї загиблих отримають нові соціальні гарантії.

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