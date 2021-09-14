Ветерани війни та сім'ї загиблих отримають нові соціальні гарантії - Верещук

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“Ті, хто ризикують своїм життям, захищаючи державу, мають бути впевнені, що і держава про них подбає. Невдовзі Уряд має виконати ряд завдань, які поставив перед ним Президент своїм Указом № 466. У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачатимуться видатки на виплату грошової компенсації для ветеранів війни та сімей загиблих за належні для отримання житлові приміщення”, — заявила Верещук.

Чіткі умови та механізм отримання грошової компенсації регламентуються Постановою Кабінету Міністрів № 719 від 19 жовтня 2016 р.

“Грошова компенсація виплачуватиметься у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та звісно ж з урахуванням категорії отримувача. Ветерани війни та сім’ї загиблих мають змогу самостійно обирати житло, яке може бути розташоване у будь-якому населеному пункті України”, — пояснила вона.

Деталі

Президент України також поставив завдання КМУ забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов і затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Контекст

29 серпня Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами родин загиблих військових. Під час зустрічі він наголосив, що планує за залишок цього року й за наступний, 2022 рік, закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів.