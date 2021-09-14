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Ветераны войны и семьи погибших получат новые социальные гарантии - Верещук

Ветераны войны и семьи погибших получат новые социальные гарантии - Верещук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. 11 сентября Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 466/2021 “О некоторых мерах по социальной защите ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”. По словам народного депутата и председателя подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирины Верещук, отныне ветераны войны и семьи погибших получат новые социальные гарантии, передает УНН.

Цитата

“Те, кто рискуют своей жизнью, защищая государство, должны быть уверены, что и государство о них позаботится. Вскоре Правительство должно выполнить ряд задач, которые поставил перед ним Президент своим Указом № 466. В проекте государственного бюджета на 2022 год будут предусматриваться расходы на выплату денежной компенсации для ветеранов войны и семей погибших за надлежащие для получения жилые помещения”, — заявила Верещук.

Четкие условия и механизм получения денежной компенсации регламентируются Постановлением Кабинета Министров № 719 от 19 октября 2016 г.

“Денежная компенсация будет выплачиваться в полном объеме в порядке очередности постановки на квартирный учет и конечно же с учетом категории получателя. Ветераны войны и семьи погибших могут самостоятельно выбирать жилье, которое может быть расположено в любом населенном пункте Украины”, — пояснила она.

Детали

Президент Украины также поставил задачу КМУ обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.

Контекст

29 августа Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших военных. Во время встречи он отметил, что планирует за остаток этого года и за следующий, 2022 год, закрыть всю очередь относительно компенсаций за жилье для семей погибших и ветеранов.

Украинские Национальные Новости

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