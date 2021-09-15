Верещук: проблемы относительно государственного оборонного заказа надо устранить как можно быстрее

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в настоящее время рассматривает изменения в бюджет в связи с корректировками в государственном оборонном заказе. Об этом в эфире "Хард с Влащенко" заявила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее мнению, Украина имеет проблемы с государственным оборонным заказом в части выполнения, которые надо устранить в ближайшее время, сообщает УНН.