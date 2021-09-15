Верещук: проблемы относительно государственного оборонного заказа надо устранить как можно быстрее

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 31463 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133136 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 150409 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123453 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120258 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 155743 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124797 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168407 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143534 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179827 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 70169 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 53103 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 38032 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 44477 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 57927 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 150409 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 155743 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 315123 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 281885 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 266473 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 133140 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127007 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168409 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123810 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123691 просмотра
Актуальное
Верещук: проблемы относительно государственного оборонного заказа надо устранить как можно быстрее

Верещук: проблемы относительно государственного оборонного заказа надо устранить как можно быстрее

Киев  •  УНН

 • 19741 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в настоящее время рассматривает изменения в бюджет в связи с корректировками в государственном оборонном заказе. Об этом в эфире "Хард с Влащенко" заявила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее мнению, Украина имеет проблемы с государственным оборонным заказом в части выполнения, которые надо устранить в ближайшее время, сообщает УНН.

Цитата

"В первых прогнозных показателях госбюджета, которые были сегодня представлены и утверждены Кабинетом Министров по безопасности и обороне - мы не уменьшаем, а даже увеличиваем расходы на оборону. И здесь вопрос следующий. Насколько эффективно будут использованы такие средства, а это огромные деньги! Если мы говорим за текущий год - это почти 117 млрд гривен. Насколько эффективно эти средства используются и насколько обеспеченными и мотивированными чувствуют себя наши военные", - заявила Ирина Верещук.

Детали

Также председатель подкомитета подчеркнула, что госбюджет должен формироваться понятно для наших международных партнеров.

"Мы еще не отошли от этой постсоветской и инерционной системы формирования и использования бюджетов, и еще не пришли в новую систему, в новую модель, которая будет более приближенной к НАТО, будет более восприимчивой и более понятной для наших партнеров, например, из США. И мы этот трансформационный переходный период должны сократить насколько это возможно. Мы от силы до конца года должны выполнить все, что возможно и в новый бюджет с начала года зайти с трехлетним бюджетированием, понимая на три года какой будет средняя перспектива закупок", - рассказала депутат.

Ранее Ирина Верещук рассказала о том, что ветераны войны и семьи погибших получат новые социальные гарантии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы