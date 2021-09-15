Верещук: проблемы относительно государственного оборонного заказа надо устранить как можно быстрее
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в настоящее время рассматривает изменения в бюджет в связи с корректировками в государственном оборонном заказе. Об этом в эфире "Хард с Влащенко" заявила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее мнению, Украина имеет проблемы с государственным оборонным заказом в части выполнения, которые надо устранить в ближайшее время, сообщает УНН.
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"В первых прогнозных показателях госбюджета, которые были сегодня представлены и утверждены Кабинетом Министров по безопасности и обороне - мы не уменьшаем, а даже увеличиваем расходы на оборону. И здесь вопрос следующий. Насколько эффективно будут использованы такие средства, а это огромные деньги! Если мы говорим за текущий год - это почти 117 млрд гривен. Насколько эффективно эти средства используются и насколько обеспеченными и мотивированными чувствуют себя наши военные", - заявила Ирина Верещук.
Детали
Также председатель подкомитета подчеркнула, что госбюджет должен формироваться понятно для наших международных партнеров.
"Мы еще не отошли от этой постсоветской и инерционной системы формирования и использования бюджетов, и еще не пришли в новую систему, в новую модель, которая будет более приближенной к НАТО, будет более восприимчивой и более понятной для наших партнеров, например, из США. И мы этот трансформационный переходный период должны сократить насколько это возможно. Мы от силы до конца года должны выполнить все, что возможно и в новый бюджет с начала года зайти с трехлетним бюджетированием, понимая на три года какой будет средняя перспектива закупок", - рассказала депутат.
Ранее Ирина Верещук рассказала о том, что ветераны войны и семьи погибших получат новые социальные гарантии.