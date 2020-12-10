Верещук про угорський гімн на Закарпатті: є червоні лінії, які не можна перетинати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Угорщина є важливим сусідом та партнером на нашому шляху до ЄС та НАТО, втім ніхто не може перетинати червоні лінії. Про це у своєму Facebook написала народний депутат Ірина Верещук, підводячи підсумки засідання Робочої групи з протидії гібридним загрозам, передає УНН.
“Ніхто не може втручатись у наші внутрішні справи. Зі всією повагою до Угорщини, захист прав українських громадян угорського походження є прерогативою держави Україна, а не Угорщини”, — додала вона.
Нардеп переконана, що українські спецслужби та правоохоронні органи України мають працювати політкоректно, з врахуванням культурних та етнічних особливостей території.
“Мають бути червоні лінії, які нікому не можна перетинати. Держава має поважати етнічні та культурні особливості тих чи інших територій та громад. Однак Держава має не допускати неповагу до суверенітету та територіальної цілісності з боку будь-кого”, — підкреслила нардеп.
Також, на переконання Верещук, українські та угорські державні органи мають підтримувати адекватну комунікаційну політику з угорського питання на Закарпатті.
“Україна має вести адекватну комунікаційну політику з угорського питання в українських, угорських та міжнародних медіа та на міжнародних майданчиках”, — резюмувала нардеп.
Нагадаємо, вчора 9 грудня, у Верховній Раді відбулося засідання робочої групи з протидії гібридним загрозам під головування народного депутата Ірини Верещук.