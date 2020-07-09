Верещук про Третьякову: є позиція, щоб вона залишалася на своїй посаді, але треба робити висновки

“Ні, я казала, що це її величезна помилка. Вона намагалась, як могла, донести свою позицію. Ця позиція не була сприйнята ані суспільством, ані у нас у фракції. Але, окрім того, у нас дійсно є позиція, щоб вона залишалась на своїй посаді. Попри те, голосування не було ніякого, рейтингу голосування не було, я навіть не можу сказати яка кількість людей вважає, що вона має залишатись на своїй посаді... Побачимо, як буде, тому що справді, якщо будуть продовжуватись такі вислови, якщо будуть дійсно такі дискомунікації і такі величезні помилки, бо ви пам’ятаєте, Президент назвав її торпедою, тобто, зрозуміло, що так просто це не може нам минутись. Це дійсно боляче б’є по нашому рейтингу. Треба робити висновки”, — сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, Третьякова не збирається йти з посади голови комітету ВР після своїх слів про дітей “низької якості”.