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Верещук о Третьякову: есть позиция, чтобы она оставалась на своем посту, но надо делать выводы

Киев  •  УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат фракции “Слуга народа” Ирина Верещук отметила, что во фракции есть позиция, чтобы народный депутат Галина Третьякова оставалась на своем посту. Однако, если будут продолжаться такие высказывания — надо делать выводы. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Нет, я говорила, что это ее огромная ошибка. Она пыталась, как могла, донести свою позицию. Эта позиция не была воспринята ни обществом, ни у нас во фракции. Но, кроме того, у нас действительно есть позиция, чтобы она оставалась на своем посту. Несмотря на то, голосования не было никакого, рейтингового голосования не было, я даже не могу сказать какое количество людей считает, что она должна оставаться на своем посту... Посмотрим, как будет, потому что действительно, если будут продолжаться такие высказывания, если будут действительно такие дискоммуникации и такие огромные ошибки, потому что вы помните, Президент назвал ее торпедой, то есть, понятно, что так просто это не может нам окончиться. Это действительно больно бьет по нашему рейтингу. Надо делать выводы”, — сказала Ирина Верещук.

Напомним, Третьякова не собирается уходить с поста председателя комитета ВР после своих слов о детях “низкого качества”.

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