Верещук про підвищення зарплат лікарям: ми шукаємо кошти

"Хочу привести один приклад. Ми зараз тут б’ємось, і намагаємося знайти якийсь консенсус і знайти кошти, щоб підняти заробітну плату лікарям. Вдумайтесь, 12 тис. грн, а хочемо 20-27 тис. – це для нас уже немислима сума, на яку ми не можемо розраховувати. Хотілося б тисячу доларів, ми це закладали, але, на жаль, не можемо пообіцяти, бо розуміємо, що немає у бюджеті", - сказала вона.

Верещук також додала, що через низькі зарплатні українські лікарі вимушені виїжджати з України. Тому вкрай важливо створити для них гідні умови вдома, аби не втратити науковий потенціал.

"Щоб наші лікарі, медперсонал не їхали туди. Що ми можемо сьогодні запропонувати людям крім відчуття патріотизму, крім відчуття любові до рідної землі, до тих людей, яких вони рятують і відчуття обов’язку? Тому давайте дискутувати, але кроки повинні бути дуже реальними", - резюмувала нардеп.