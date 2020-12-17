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Верещук о повышении зарплат врачам: мы ищем средства

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Повышение зарплат врачам обсуждалось при формировании Госбюджета на 2021 год. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук о повышении зарплат врачам: мы ищем средства

"Хочу привести один пример. Мы сейчас здесь бьемся, и пытаемся найти какой-то консенсус и найти средства, чтобы поднять заработную плату врачам. Вдумайтесь, 12 тыс. грн, а хотим 20-27 тыс. - это для нас уже немыслимая сумма, на которую мы не можем рассчитывать. Хотелось бы тысячу долларов, мы это закладывали, но, к сожалению, не можем пообещать, потому что понимаем, что нет в бюджете", - сказала она.

Верещук также добавила, что из-за низких зарплат украинские врачи вынуждены уезжать из Украины. Поэтому крайне важно создать для них достойные условия дома, чтобы не потерять научный потенциал.

"Чтобы наши врачи, медперсонал не ехали туда. Что мы можем сегодня предложить людям кроме чувства патриотизма, кроме чувства любви к родной земле, к тем людям, которых они спасают и чувство долга? Поэтому давайте дискутировать, но шаги должны быть очень реальными", - резюмировала нардеп.

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