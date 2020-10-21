Верещук пояснила мету поїздки нардепів від "Слуги народу" на Донбас

Вона уточнила, що рішення про поїздку на Донбас кожен депутат приймав особисто.

“Ті депутати, які вирішили поїхати — вони мають на це право. Зараз не парламентський тиждень.

Щодо того комітету, який представляю я, а це — комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки — здається, ні в кого не має бути питань, чому мої колеги поїхали на Донбас. Це не перша поїздка, не друга і навіть не третя. Зрозуміло, що в силу обмежувальних заходів, ці поїздки відстрочилися, але тим не менше, сьогодні вони мають там перебувати.

Тепер давайте перейдемо до інших моїх колег. Наприклад пан Мережко, який є членом Тристоронньої контактної групи — чому б він не повинен був поїхати туди і не запитати у населення, яке проживає в прифронтовій зоні, що насправді там відбувається? Чи зберігається умовно перемир’я і так далі. Або Галина Третякова — чому б вона не мала права поїхати, як людина яка представляє парламент у Тристоронній контактній групі, і своїми очима побачити, що насправді відбувається сьогодні на Донбасі”, — сказала Верещук.

Вона додала, що на Донбас також поїхали депутати-мажоритарники від Луганської та Донецької областей.

“І вони, власне, заохочували колег, які мають теоретичне уявлення, що сьогодні відбувається на Донбасі, поїхати туди. Що відбувається саме в тих прифронтових територіях, де не буде проведено виборів у місцеві ради, а таких — 18.

І коли прийде час і вони будуть вирішувати для себе голосувати чи ні, наприклад, за законопроект про амністію, за законопроект про продовження або за новий проект ЗУ щодо особливостей місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської області — вони самі для себе вирішать і приймуть рішення, як їм голосувати, бо були там і бачили все на власні очі”, — сказала політик.

Як повідомлялось раніше, народні депутати з фракції “Слуги народу” сьогодні вранці вирушили на Донбас.

За інформацією УНН, на участь у поїздці зареєструвались близько 100 народних обранців. Їхня подорож триватиме 2 дні.