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Верещук пояснила, чому Зеленський не назвав Лукашенко диктатором

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський дбає про національні інтереси українців, а відтак не приймає хаотичних рішень і не кидає слів на вітер. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, коментуючи заяву колишнього посла України в Білорусі Романа Безсмертного про те, що Зеленський не назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка диктатором.

Верещук пояснила, чому Зеленський не назвав Лукашенко диктатором

Цитата

“Мене зачепили слова Безсмертного про те, що президент промовчав і не назвав Лукашенка диктатором. Таким чином пан Безсмертний злегка звинуватив українську владу у тому, що ми робимо недостатньо. Адже, мовляв, Дуда (президент Польщі Анджей Дуда) назвав, президент Литви (президент Литви Гітанас Науседа) — назвав, а ми не озвучили це вербально.

В цій частині я хочу пригадати сьогоднішню (27 травня, — ред.) трагедію, коли снайпер вбив нашого військового прицільним вогнем. І коли президент може багато сказати словами, але мовчить, зціпивши зуби, бо знає, що це може коштувати багато життів — він, напевно, думає. Бо сьогодні не поляк загинув, не литовець, а саме українець. Це наші з вами національні інтереси. Ми завжди маємо зважати на те, що ми зараз на передньому рубежі”, — прокоментувала Верещук.

Раніше

Верещук назвала Зеленського “президентом миру”.

Доповнення

27 травня на Донбасі російські окупаційні війська обстріляли українські позиції. Від кулі снайпера загинув український військовий.

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