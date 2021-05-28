Верещук пояснила, чому Зеленський не назвав Лукашенко диктатором

Цитата

“Мене зачепили слова Безсмертного про те, що президент промовчав і не назвав Лукашенка диктатором. Таким чином пан Безсмертний злегка звинуватив українську владу у тому, що ми робимо недостатньо. Адже, мовляв, Дуда (президент Польщі Анджей Дуда) назвав, президент Литви (президент Литви Гітанас Науседа) — назвав, а ми не озвучили це вербально.

В цій частині я хочу пригадати сьогоднішню (27 травня, — ред.) трагедію, коли снайпер вбив нашого військового прицільним вогнем. І коли президент може багато сказати словами, але мовчить, зціпивши зуби, бо знає, що це може коштувати багато життів — він, напевно, думає. Бо сьогодні не поляк загинув, не литовець, а саме українець. Це наші з вами національні інтереси. Ми завжди маємо зважати на те, що ми зараз на передньому рубежі”, — прокоментувала Верещук.

Раніше

Верещук назвала Зеленського “президентом миру”.

Доповнення

27 травня на Донбасі російські окупаційні війська обстріляли українські позиції. Від кулі снайпера загинув український військовий.