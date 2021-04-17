Верещук повідомила, що Комітет Ради опрацьовує державне оборонне замовлення

Цитата

“Надійшов ДОЗ і ми вже засідали й розглядали державне оборонне замовлення”, — сказала вона.

Верещук додала, що не сумнівається в тому, що Збройні сили України на сьогодні мають все необхідне.

“Тепер питання, чому так довго, чому провал. Дійсно, був прийнятий закон, не встигли до першого березня, зараз вже підзаконні акти готові. Тобто питання вирішується, дійсно критика приймається, але це не є катастрофа, ми працюємо в штатному режимі, питання контрольоване”, — резюмувала нардеп.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021–2022 роки”.