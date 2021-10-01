Верещук: під час виїзного з’їзду фракції “Слуга народу” може відбутися сесія з силовиками

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“Напевно, під час з’їзду фракції буде присутня і пані Венедіктова, і пан Монастирський. Я знаю, що пан Монастирський буде з інспекцією на Львівщині, а відтак я б теж хотіла почути, що наразі відбувається з митницею, переходами і з митною службою в цілому, у який спосіб буде реформування”, - заявила вона.

Метою зустрічі з силовиками буде їх звітність щодо майбутніх реформ.

“Зараз ми маємо реформувати СБУ через закон, який буде ухвалюватися вже восени. Отож ми хотіли б, як комітет, почути думку Івана Баканова. Як він зараз бачить і як він пропонує реформувати. Бо ухвалений закон - це одне, а реальне реформування - це інше”, - вважає Ірина Верещук.

Нагадаємо, сьогодні нардеп заявила, що відставку Дмитра Разумкова можуть розглянути у Трускавці вже сьогодні.

Додамо

З'їзд фракції "Слуга народу" розпочнеться сьогодні і буде відбуватися до 3-го жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.