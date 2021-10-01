Верещук: відставку Дмитра Разумкова можуть розглянути у Трускавці вже сьогодні

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"О 15 годині ми сьогодні зустрічаємося в готелі Ріксос. Я сподіваюся, що питання відставки Разумкова ми будемо обговорювати сьогодні", - сказала вона.

Також Верещук дала оцінку Разумкову на посаді голови ВР.

"Говорити про те, чи він був добрий чи поганий, я не можу. Я не працювала з ним напряму. Як на мене, він був кваліфікований, намагався дотримуватися регламенту. У силу того, наскільки це можна було зробити.

Поряд з цим, було багато питань. У тому числі й щодо голосувань. У нас часто були з ним розбіжності, бо Разумков не підтримував законопроекти, які ініціював Президент", - додала вона.

Нагадаємо

З'їзд фракції "Слуга народу" розпочнеться сьогодні і буде відбуватися до 3-го жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.