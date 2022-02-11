Верещук перебуває з робочою поїздкою на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прибула з робочою поїздкою на Луганщину, передає УНН із посиланням на повідомлення міністра у Facebook.
Це – спільна робоча поїздка Верещук разом із очільником Уряду України Денисом Шмигалем та прем’єром Литви Інгрідою Шимоніте, яка розпочалася із інспекції роботи двох КПВВ.
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"Спільно з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте проінспектували роботу КПВВ "Станиця Луганська" та "Щастя", що на Луганщині", - поінформувала вона.