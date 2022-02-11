Верещук находится с рабочей поездкой в Луганской области

Это - совместная рабочая поездка Верещук вместе с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и премьером Литвы Ингридой Шимоните, которая началась с инспекции работы двух КПВВ.

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"Совместно с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните проинспектировали работу КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье", что в Луганской области", - проинформировала она.