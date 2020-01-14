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Верещук не виключає, що законопроект про ринок землі розглянуть в Раді цього тижня

Верещук не виключає, що законопроект про ринок землі розглянуть в Раді цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук зазначила, що законопроект про ринок землі жваво обговорюють і тому на цьому тижні його можуть внести до порядку денного. Про це вона повідомила у коментарі кореспонденту УНН.

Відповідаючи на питання коли планують внести на розгляд в Раду законопроект про ринок землі, Верещук відповіла: "Поки що не казали, але дивлюся, що жваво обговорюють різні варіанти розвитку подій, тому думаю, що цього тижня могли б внести".

Також нардеп вважає, що наступного тижня варто виділити додаткові дні для пленарних засідань.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що у Верховній раді України наступну п’ятницю, 24 січня, планують зробити пленарним днем.

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