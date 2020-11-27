Верещук назвала локдаун єдиним виправданим методом боротьби з "ковідом"

"Єдиним виправданим методом є локдаун. Якщо він допомагає, і дійсно все буде прораховано та математично змодельовано – його потрібно вводити", - сказала вона.

Верещук додала, що інші методи боротьби з COVID-19, впроваджені за кордоном, не виправдали себе. Як приклад, вона нагадала про досвід Швеції, де досягнення колективного імунітету не звело до нуля ризики передачі інфекції.

"Саме тому здається, що найкращого варіанту немає. Будь-який варіант буде поганий. І для нас найкращим буде є той, який дійсно запропонує розірвати ланцюжок зараження", - сказала нардеп.

Раніше Верещук розповіла, як будуть вакцинувати українців.