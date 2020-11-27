Верещук назвала локдаун єдиним виправданим методом боротьби з "ковідом"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тотальний локдаун в Україні – єдиний виправданий метод боротьби з COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Єдиним виправданим методом є локдаун. Якщо він допомагає, і дійсно все буде прораховано та математично змодельовано – його потрібно вводити", - сказала вона.
Верещук додала, що інші методи боротьби з COVID-19, впроваджені за кордоном, не виправдали себе. Як приклад, вона нагадала про досвід Швеції, де досягнення колективного імунітету не звело до нуля ризики передачі інфекції.
"Саме тому здається, що найкращого варіанту немає. Будь-який варіант буде поганий. І для нас найкращим буде є той, який дійсно запропонує розірвати ланцюжок зараження", - сказала нардеп.
Раніше Верещук розповіла, як будуть вакцинувати українців.