Верещук назвала досягнення Зеленського за два роки

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Ірина Верещук відзначила роль Президента Володимира Зеленського в зрушеннях ситуації на Сході країни та розробці базових законопроектів для вступу у НАТО, повідомляє УНН.

Вона зауважила, що Зеленський в умовах пандемії зробив більше, ніж попередники.

Цитата

“Чи не було зроблено багато попри критику, попри червоні лінії, які малювали усі кому не ліньки, чи не було повернуто полонених. Чи не було дійсно встановлено режим тиші, припинення вогню, коли в десять разів зменшилася летальність. Коли ми дійсно мали можливість трохи оговтатись і укріпити нашу оборонну здатність”, — наголосила Верещук в ефірі одного із телеканалів.

Також нардеп додала, що за Президентства Зеленського Україна активно стала займатися “законодавчим” рухом в НАТО.

“Ми маємо на увазі закон про розвідку — він прийнятий. Ми маємо закон про оборонні закупівлі — він прийнятий. Закон про СБУ — прийнятий в першому читанні. Про державну таємницю — вже напрацьований, вносимо в залу. Закон про цивільний демократичний контроль — теж напрацьований, вносимо в залу. П’ять законів базових, які обіцяли і прийняли, і, до речі, обіцяли не тільки ми, а й попередники, але чомусь так виходить, що робимо ми”, — наголосила нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ.

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