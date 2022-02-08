Верещук: ми повинні зберегти мандат місії ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. ОБСЄ намагається побудувати і зберегти мир на Донбасі. А вітчизняні можновладці мають зробити все можливе, аби зберегти мандат місії ОБСЄ в Україні. Про це в ефірі програми “Свобода слова на ICTV” повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
Вона нагадала, що наприкінці минулого року РФ застосувала тиск стосовно представників місії ОБСЄ. На Донеччині, у Горлівці, влаштувавши пікет та заблокувавши вхід до готелю, де проживали спостерігачі ОБСЄ.
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“Це сталося на території, де представники місії відповідно до Нормандського формату та Мінських домовленостей повинні проводити свою роботу.
Вважаю, що ми маємо спрямувати наші зусилля на збереження мандату місії ОБСЄ. Її представники повинні бути присутніми на лінії розмежування.
Зберегти мандат місії ОБСЄ в Україні — це продемонструвати нашу національну єдність. Нам слід зробити так, щоб ОБСЄ та її очільники зрозуміли, наскільки відповідальною нині є їхня місія. Інакше, ми залишимося у ситуації, коли буде лише наше слово проти слова РФ”, — заявила Верещук.
Нагадаємо
Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що Україна зможе провести вибори на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей лише після врегулювання питань безпеки.